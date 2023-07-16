بوتين يهدد أوكرانيا بالقنابل العنقودية إذا استخدمتها كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 08:24 مساءً - هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرد بالقنابل العنقودية، إذا استخدمت أوكرانيا تلك الذخيرة، التي قدمتها أمريكا ضد قواته، طبقا لمقطع تلفزيوني، بثه التلفزيون الحكومي الروسي اليوم الأحد.

وأضاف بوتين، الذي أمر بغزو شامل لأوكرانيا، في فبراير العام الماضي "أريد القول إن روسيا لديها احتياطيات كافية من مختلف الأنواع من الذخائر العنقودية".

وتابع بوتين أن روسيا لا تريد استخدام الذخائر المحظورة دوليا، لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات متطابقة".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو قد أدلى سابقا بتصريحات مماثلة.

ويتهم نشطاء حقوق الإنسان القوات الروسية والأوكرانية باستخدام القنابل العنقودية بالفعل. ونفى بوتين ذلك، رغم أنه اعترف بوجود "نقص معلوم في الذخيرة" على الجانب الروسي لبعض الوقت.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بتقديم ذخائر عنقودية مثيرة للجدل، نظرا لأن الغرب لم يعد قادرا على إمداد أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة التقليدية.

وقال بوتين "لم يجدوا شيئا أفضل من اقتراح استخدام ذخائر عنقودية".