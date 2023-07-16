مستوطنون يضرمون النيران في أراضي بورين

مستوطنون يضرمون النيران في أراضي بورينأقدم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، على إضرام النيران في أراضي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، خلال تصريحات صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بإشعال النيران في أراض مزروعة بالزيتون، ما أدى إلى إحراق المئات منها في قرية بورين جنوب نابلس.

وأشار دغلس إلى أن المستوطنين المتواجدين في المكان منعوا مركبة الإطفاء من الوصول إلى مكان الحرائق، وأن جرافة تابعة للمستوطنين تتواجد في مكان قريب من الأراضي التي أضرم فيها المستوطنون الحرائق.

ونوه دغلس إلى أن المستوطنين قاموا بنصب "عريشة" على أطراف القرية، وهناك خشية من الأهالي بأن تكون هذه العريشة، بداية لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في المكان.

ويُعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات العدو ترفض ذلك.