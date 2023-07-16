موجات الحر الشديد تجتاح العالم

موجات الحر الشديد تجتاح العالمسجلت مجموعة من الدول حول العالم ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة اليوم الاحد، إذ شهدت مناطق في الصين وأوروبا والولايات المتحدة حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة تداعيات ذلك، من خلال اتخاذ تدابير احترازية للتعامل مع القيظ والحرائق التي يقول علماء بيئة أنها ناتجة عن الاحتباس الحراري وتغير المناخ. في هذا السياق، سبق أن أشارت دراسة نشرتها مجلة “ذا لانسيت بلانيتاري هيلث” إلى أن الحد من الاحترار المناخي إلى أقل من درجتين مئويتين قد يمنع مئات آلاف الوفيات المرتبطة بالحر في الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

يرتقب أن تشهد إسبانيا ومناطق شرق فرنسا وألمانيا وبولندا موجة حر شديدة. ففي ألمانيا يتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة في جزء كبير من البلاد، وفق بيان صدر عن خدمة الأرصاد الجوية السبت. كما يُتوقع هبوب عواصف رعدية شديدة في الغرب والجنوب الغربي مع خطر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

إيطاليا تستعد لموجات الحر

من بين الدول الأوروبية التي تواجه ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة إيطاليا، شمالها وجنوبها. من أجل الاستعداد لذلك، أصدرت وزارة الصحة الجمعة 14 يوليو إشعار تنبيه أحمر يشمل السبت والأحد عددا كبيرا من المدن الرئيسية من روما إلى بولونيا ومن فلورنسا إلىبيسكارا مع توقع تسجيل 36-37 درجة مئوية اعتبارا من الأحد (يشعر السكان بأنها توازي 39 درجة مئوية)، قبل الذروة المتوقعة في بداية الأسبوع المقبل.

في روما، قد ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية الاثنين ثم 42 أو 43 درجة مئوية الثلاثاء، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة البالغة 40,5 درجة مئوية التي سُجلت في العاصمة في آب/أغسطس 2007.

وذكرت صحيفة “إل ميساجيرو” اليومية إن لاعبين هواة لكرة القدم يبلغان 48 و51 عاما توفيا مساء الجمعة بعد إصابتهما بإعياء جراء الحرعلى الأرجح خلال مبارتين في منطقة نابولي في الجنوب.

وقال مركز الأرصاد الجوية الإيطالي إنه يخشى “موجة حرارة صيفية هي الأشد وواحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق”.

ولن يكون شمال إيطاليا في منأى من موجة الحر إذ يتوقع أن تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية الثلاثاء في ميلانو. وُضعت الخدمات الصحية والطبية في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب لتقديم الرعاية للأكثر ضعفا والتدخل في دور رعاية المسنين.

وأصدرت الحماية المدنية تنبيهات من اندلاع حرائق في معظم أنحاء سردينيا اعتبارا من الأحد، وكذلك في شرق صقلية، بين ميسينا وكاتانيا.

موجة حر قوية في البلدان العربية

على الصعيد العربي سجلت أيضا موجة حر قوية، تأثرت بها كل بلدان شمال أفريقيا. ففي المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن موجة حر جديدة حتى الثلاثاء تراوح معها درجات الحرارة بين 37 و47 درجة مئوية في عدة مناطق. وتتوالى موجات الحرارة في المنطقة منذ بداية الصيف مع درجات حرارة “أعلى من المتوسط” حتى آب/أغسطس

“توخي الحذر” في الصين واليابان

وفي آسيا، تعاني بعض مناطق جنوب وجنوب شرق الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، من موجة حر شديدة مع درجات حرارة بين 35-40 درجة مئوية، وفقا للأرصاد الجوية. وفي أجزاء من مناطق شمال غرب البلاد، يمكن أن تتجاوز بعض المدن 40 درجة مئوية.

في اليابان، دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر مع توقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين في شرق البلاد.

إجلاء عدد كبير من السكان في أمريكا

وفي الجهة المقابلة من العالم، اصطلت منذ الجمعة عدة مناطق أمريكية يعيش فيها عشرات الملايين بلهيب الشمس، من كاليفورنيا إلىتكساس.

فقد ارتفعت درجة الحرارة في فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا، الجمعة فوق 43 درجة مئوية لليوم الخامس عشر على التوالي، وفقًا لهيئة الأرصاد الأميركية.

في صحراء وادي الموت بولاية كاليفورنيا، ينهمك رجال الإطفاء منذ الجمعة في مكافحة عدة حرائق مستعرة اجتاحت أكثر من 1214 هكتارا وأدت إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

وتسبب الدخان الناجم عن الحرائق في كندا، حيث ما زال أكثر من 500 حريق خارج السيطرة، بتلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة في حزيران/يونيو.وكالات