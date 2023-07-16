العالم اليوم - بعد تأخر بـ32 نقطة.. فيديو لفوز مصري تاريخي في مونديال السلة

انتم الان تتابعون خبر بعد تأخر بـ32 نقطة.. فيديو لفوز مصري تاريخي في مونديال السلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 09:22 مساءً - نجح منتخب مصر للآنسات في تحقيق انتصار تاريخي على الصين بنتيجة 60-56، بعد أن وصل الفارق بين المنتخبين إلى 32 نقطة لصالح منافسه الآسيوي، في كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

وفي وقت من أوقات الشوط الثاني من اللقاء، كانت النتيجة تشير إلى تقدم الصين 44-12، إلا أن المصريات نجحن في قلب الطاولة بالشوطين الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر خسر لقاءه الأول أمام التشيك ثم فاز في ثاني مبارياته على الصين، بمونديال السلة للآنسات المقام في إسبانيا.

وتختتم آنسات مصر مباريات دور المجموعات، الثلاثاء، بمباراة صعبة أمام كندا التي تتصدر المجموعة.

وتتأهل جميع المنتخبات المشاركة في دور المجموعات إلى دور الـ16، الذي يقام وفقا لترتيب كل منتخب وبنظام خروج المهزوم، حتى الوصول إلى النهائي.