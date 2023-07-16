العالم اليوم - روسيا تضع يدها على أسهم تابعة لشركتي دانون وكارلسبرغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 09:22 مساءً - وضعت روسيا يدها مؤقتاً على أسهم تعود لشركتي "دانون" الفرنسية و"كارلسبرغ" الدنماركية، بحسب مرسوم نُشر الأحد.

وقال المرسوم الذي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين إنّ الدولة الروسية ستقوم "مؤقتاً" بإدارة الأسهم التي تعود لشركتي "دانون روسيا" و"بلتيكا" المملوكة من قبل كارلسبرغ.

وكانت كارلسبرغ أعلنت في مارس الماضي أنها ستبيع جميع أنشطتها في روسيا حيث توظّف 8400 شخص.

وفي يونيو الماضي، قالت الشركة إنّها عثرت على مشتر لهذه الأنشطة، لم تسمّه، وذلك بعد أكثر من عام على إعلانها انسحابها من السوق الروسية بسبب النزاع في أوكرانيا.

ودانون من آخر الشركات العالمية التي بقيت في روسيا منذ بدأت الحرب في أوكرانيا مطلع 2022.

وأعلنت دانون في أكتوبر الماضي أنها تخطط للانسحاب من معظم أعمالها في روسيا.

وقالت الشركة إنّها ستتخلّى عن أعمالها في مجال منتجات الألبان والنباتات وتحتفظ فقط بقسم تغذية الرضّع.

وانسحب عدد كبير من الشركات الغربية من روسيا منذ 24 من فبراير 2022 حين اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية.