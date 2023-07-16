العالم اليوم - ألكاراز يثأر من جوكوفيتش ويقتنص لقب ويمبلدون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 09:22 مساءً - ثأر كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا من منافسه المخضرم نوفاك جوكوفيتش، وأحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة، بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4، الأحد.

وفاز اللاعب الإسباني البالغ من العمر 20 عاما على منافسه الفائز باللقب 7 مرات، ليصبح أصغر لاعب يحرز اللقب منذ أن حصد بوريس بيكر لقبه الثاني في عمر 18 عاما، عام 1986.

واللقب هو الثاني الكبير لأكاراز بعد تتويجه في بطولة "فلاشينغ ميدوز" العام الماضي.

كما بات ألكاراز ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في لندن، بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافايل نادال عامي 2008 و2010.