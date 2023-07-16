أزمة شراء الطاقة.. انقطاعات الكهرباء تؤرق المواطنين فى السودان

جدة - نرمين السيد -

أزمة شراء الكهرباء فى السودان

وشكى مواطنون فى السودان، من أزمة شراء الكهرباء فى السودان، وقالت مواطنة تسكن ضاحية الثورة أم درمان غربى العاصمة إن جميع محاولاتها لتغذية عداد الدفع المقدم لإعادة التيار الكهربائى لمنزلها باءت بالفشل الذريع، حسبما نقلت قناة "العربية".

وأكدت أنها لم تستطع شراء الكهرباء سواء عن طريق منافذ البيع المباشر التابعة للهيئة الحكومية للكهرباء أو عن طريق "طرف ثالث" عبر التطبيقات المصرفية المعروفة بالهواتف النقالة أو تطبيقات الإنترنت المختلفة.

وختمت السيدة أنها لم تجد مفرا من الاستعانة بأحد جيرانها لإيصال الكهرباء من منزله، لتشغيل الأجهزة الضرورية فقط بالمنزل حتى انتهاء تلك الأزمة.

وقفزت أزمة شراء الكهرباء للواجهة، إلى "وسم" وأصبحت (ترند) إذ تصدرت محركات البحث كما استحوذت على اهتمام مرتادى مواقع التواصل بالسودان، أسوة بالقضايا الإنسانية الأخرى.