مع موجة الحر.. تفاقم معاناة السوريين جراء أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة

جدة - نرمين السيد - شكا مواطنون سوريون فى أحياء العاصمة دمشق، عن تفاقم معاناتهم جراء أزمتى الكهرباء والماء خلال موجة الحر اللاهب التى بدأت قبل أسبوع، بعد ساعات من تقنين الكهرباء الطويلة، التى انعكست سلباً على أزمة المياه فزادت فى طين المعاناة السورية بلة.





وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 90 فى المائة من السكان يفتقرون إلى مصادر مياه الشرب الآمنة، أى ما يقدر بحوالى 15.5 مليون نسمة، حيث انخفاض معدل توفر المياه فى سوريا من 75 لتراً لكل شخص يومياً إلى 25 لتراً. ومع تحول نحو ثلثى السوريين للحصول على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة والعالية، زادت مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية.

انقطاعات الكهرباء المستمرة

واعتادت شركة الكهرباء على زيادة ساعات القطع مع ازدياد الضغط على الاستهلاك، سواء خلال فصل الشتاء أو فصل الصيف، لتصبح فى معظم مناطق سيطرة النظام سبع ساعات قطع مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل. وخلال ساعات القطع تتعطل الكثير من الأشغال المصالح وتتعطل الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والبرادات والمراوح.

وأطلق عدد من الشباب السوريين الأسبوع الماضى حملة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى تدعو إلى وقف قطع الكهرباء، ومع اشتداد درجات الحرارة تجمع الأهالى فى البلدتين عند مؤسسة الكهرباء. وطالبوا بتعديل برنامج تقنين الكهرباء، إذ لا يعقل أن تقطع الكهرباء عشر ساعات ثم تصل لمدة أقل من ساعة يتخللها عدة انقطاعات.

اعتذار رسمى

وقدم وزير الكهرباء السورى عبر التلفزيون الرسمى اعتذاره عن الاضطرار لقطع الكهرباء لساعات طويلة بسبب حاجة محطات التوليد للصيانة، وأيضاً شح الوقود اللازمة لتشغيلها، موضحاً أن لا انفراج قريب للأزمة.

الحملة والضغوط أسفرت عن تحسن طفيف فى برنامج تقنين الكهرباء استمر لأيام معدودة، ثم عادت الأمور إلى ما كانت عليه وعادت حملة «أوقفوا قطع الكهرباء» لتنشط مجدداً باعتبار «قطع الكهرباء لمدة خمس وست وسبع وعشر ساعات، مقابل ساعة وصل، فى هذا الجو الصيفى الحارق.

أزمة مياه الشرب مرتبطة بالكهرباء

وفى محافظات مثل اللاذقية وحماة وحمص والسويداء لم تكن تجارة مياه الشرب شائعة، كما هى الحال فى محافظة ريف دمشق، لا سيما الجنوبى والغربى منه الذى يعانى من شح مياه مستدام منذ عقود، وتفاقمت هذا العام فى ريف دمشق وغالبية مناطق سيطرة النظام، وباتت تجارة مياه الشرب هى الأنشط فى ظل الركود العام، فحسب الأرقام الرسمية هناك من مليونين ونصف المليون نسمة فى محافظتى حمص وحماة يعانون من شح المياه، وكذلك الأمر فى محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور التى تشكو من تراجع منسوب نهر الفرات على نحو غير مسبوق تاريخياً جراء الحرب.

ويعد نهر الفرات أكبر خزان مائى فى سوريا، كما أنه المصدر الوحيد للمياه فى مناطق شمال وشرق سوريا، الواقع أغلبها سيطرة الإدارة الذاتية، حيث لا تزال مصادر المياه تستخدم كسلاح فى الحرب من قبل الأطراف المتنازعة، وحسب تقرير سابق للبنك الدولى تعتبر خسائر قطاع المياه فى سوريا خلال الحرب هى الأكبر، وقد بلغت نحو 121 مليون دولار.