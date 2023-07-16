الضاوى: روسيا لن تتردد فى استخدام النووى إذا شعرت بتهديد لأمنها القومى

جدة - نرمين السيد - كشفت هند الضاوى، الباحثة فى الشؤون الدولية، عن مخاوف كبيرة من فكرة استخدام الأسلحة النووية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، سواء كان ذلك من حلف شمال الأطلسى أو من روسيا وريثة الاتحاد السوفييتى، والتى تمتلك من القوة النووية ما قد لا يتمتع بها غيرها من الدول على مستوى العالم.





وأضافت الضاوى، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الجوريزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن الترويج لاستهداف المحطات النووية أمر لصيق بالأزمة الأوكرانية منذ البداية، موضحة أنه كان هناك اثنين من السيناريوهات، السيناريو الأول أن بوتين منذ عام 2017 قال أمام دول العالم، إن القوى الروسية هى قوى للردع، وبالتالى إذا شعرت روسيا فى أى وقت أن أمنها القومى مهدد بشكل مباشر، لن تتوانى فى استخدام النووى. وأشارت الباحثة المتخصصة فى الشأن الدولى، إلى أن أحد الصحفيين سأل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هل روسيا على استعداد لاستخدام السلاح النووى وتدمير العالم، فرد بوتين، قائلاً: "وما قيمة العالم بدون روسيا"، إذا فهذه هى العقلية الروسية. ولفتت إلى أن حزب الناتو بشقيه الأوروبى والأمريكى، ينتهج إستراتيجية معينة فى الرد على التهديدات الروسية، على الرغم من أن الدولة الوحيدة فى العالم التى استخدمت السلاح النووى هى الولايات المتحدة الأمريكية فى نكازاكى وهيروشيما، وبالتالى لديها تاريخ ليس جيد فى الاستخدام النووى.

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