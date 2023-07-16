التشيك تسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية العام الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 09:29 مساءً - أعلنت السلطات فى التشيك اليوم /الأحد/ تسجيل أعلى درجة حرارة فى البلاد منذ بداية العام الجاري، وذلك بعدما تخطت درجة الحرارة 38 درجة فى عدد من المدن.

وذكر راديو "براغ الدولي" أنه تم تسجيل درجات حرارة قياسية فى 100 محطة رصد من إجمالى 160 محطة بأنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت فى مدنتين قرب العاصمة "براغ" .

وتابع الراديو أن التحذير الذى أصدرته السلطات من الموجة الحارة لا زال قائمًا فى عدد من مناطق البلاد فى ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.