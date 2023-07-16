جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول للممثل الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا بشأن الوضع فى أوكرانيا غدا الاثنين، بحضور كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.





وكتب بوليانسكى - عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية - "غدا الـ 17 من يوليو، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب البعثة البريطانية".. مضيفا أن الجلسة ستشهد حضور حشد كبير لكبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.