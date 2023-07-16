مقتل 18 إرهابياً في عملية عسكرية بالصومال

مقتل 18 إرهابياً في عملية عسكرية بالصومالأعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأحد عن مقتل 18 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون، في عملية عسكرية وسط البلاد.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية، عبدالرحمن يوسف العدالة، إن القوات الوطنية الخاصة"دنب" نفذت عملية خاصة في منطقة بودبود التابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد، وتمكنت من قتل 18 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الصومالية أن "قوات دنب نجحت خلال العملية في تدمير قواعد للمسلحين".

ويواصل الجيش الوطني الصومالي زحفه نحو المناطق المتبقية التي تتمركز فيها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث من المقرر أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير باقي مناطق البلاد من سيطرة الحركة.