تحت الشمس الحارقة وتهالك البنية التحتية.. العراقيون يعانون انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - تحت شمس حارقة وهواء جاف، يواجه العراقيون أزمة معقدة بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، الأمر الذى يدفع المواطنون للهروب من الطقس المميت إلى المسابح والأنهار، ويدفع آخرون للاحتجاج، فى محاولات للضغط على صناع القرار فى العراق وإيجاد حل للأزمة المتفاقمة يومًا بعد يوم.





طقس حارق وانقطاع الكهرباء

ووفقًا لما رصدته وكالة الأنباء الفرنسية، يهرب المواطنون إلى السباحة فى النهار حتى فى أوقات منتصف الليل هربًا من انقطاع الكهرباء وحرارة الأجواء، فيما يعكس تداخل أزمات يعيشها العراقيون البالغ عددهم 43 مليون مواطن، بشكل يومى.

ويعانى العراق من تهالك قطاع الكهرباء والارتفاع المتواصل فى درجات الحرارة، إذ تصنف الأمم المتحدة العراق بأنه من الدول الخمس الأكثر تضررًا من بعض آثار التغير المناخى، بالإضافة إلى النقص فى المياه، ما يعنى أزمة طقس قاسى تفاقهما أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء.

العراق بدون كهرباء

وإذا كانت أزمة انقطاع الكهرباء قصة معادة ومكررة كل عام، إلا أن هذا العام هو الأكثر قسوة على العراقيين بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحرارى من جانب، وزيادة فترات انقطاع الكهرباء من جانب آخر، لدرجة أن الانقطاعات تصل حاليًا إلى 10 ساعات يوميًا، وربما أكثر فى بعض المناطق التى لا تستطيع بنيتها التحتية ومحطاتها مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وبالرغم من أن العراق بلد غنى بالنفط، إلا أن مرافق البنية التحتية فيه متردية بفعل عقود من النزاعات وسوء الإدارة، وزاد تهالك البنية التحتية بسبب الطقس الحارق.

المولدات الكهربائية مكلفة

ويلجأ البعض من المقتدرين من أبناء العراق إلى استخدام المولدات الكهربائية، إلا أن ذلك أصبح مكلفًا وفوق طاقة معظم العراقيين.

ويحتاج العراق إلى إنتاج 32 ألف ميجاواط يوميًا من خلال محطاته الكهربائية، لكن لايزال هذا الإنتاج بعيد المنال عن طاقة المحطات، فيما تشير السلطات إلى أن الإنتاج يصل فى بعض الأحيان إلى 26 ألف ميجاواط.

تفاقم أزمة الكهرباء

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد تزايدت أزمة انقطاع الكهرباء سوءًا فى العراق بحلول النصف الأول من يوليو الجارى، حيث تراجعت إمدادات الغاز إلى النصف مؤخرًا من الجارة إيران التى تمدّ العراق بثلث احتياجاته من الطاقة، وذلك بسبب آلية معقدة تفرض على العراق دفع مستحقات الغاز لإيران التى تخضع لعقوبات أمريكية، والتى تبلغ 11 مليار يورو.

ويعد ملف الكهرباء ملفًا شديد الحساسية، حيث كان انقطاع الكهرباء سبباً فى التظاهرات التى عمت أرجاء العراق فى الماضى، بينما يزيد الطقس وتهالك البنية التحتية والظروف الدولية المحيطة من تفاقم الأزمة يومًا بعد يوم.