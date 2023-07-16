تهالك البنية التحيتة يهدد اللبنانيين بغياب الكهرباء والماء 

جدة - نرمين السيد - تهالك محطات الكهرباء

وغاب تحديث محطات الكهرباء وترميمها فى لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التى يعانيها البلد الشقيق، ما أدى إلى تهالك تلك المحطات تمامًا، وتفاقم الأزمة، ففى الأونة الآخيرة شهدت محطة معمل الذوق عطلا فى خلية محول كهرباء، أدى إلى انفجار المحطة ونشوب حريق داخلها، ما أثر على أحد خطوط الكهرباء وأدى لانقطاع التيار الكهربائى منذ ذلك الوقت فى المناطق التى تتغذى منه.

انفجار يقطع الكهرباء

وبحسب التقارير اللبنانية، غابت التيار الكهربائى تمامًا عن محطات "ذوق مكايل"، وهى: "ذوق مصبح، ذوق الخراب، جونية، صربا، الكسليك، محطة ضخ المياه فى ضبية، وقسم من منطقة ضبية".

وعلى الرغم من محاولات الفرق الفنية فى مؤسسة كهرباء لبنان لإصلاح الخلايا والمعدات المتضررة، إلا أن عودة الكهرباء تأخرت، وتركت المواطنين اللبنانين فى الظلام والطقس الحار.

بدون كهرباء ولا ماء

وبحسب التقارير اللبنانية، أكد سكان الأشرفية، أنهم يعانون انقطاع الكهرباء والمياه معًا، إذ أن مياه الشفة مقطوعة وتأتى كل بضعة أيام "بالقطارة"، ليبقى سكان المنطقة دون كهرباء ولا مياه لأسابيع طويلة بدأت قبل عيد الأضحى.

إضراب نقابة الكهرباء

أعلنت نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب التحذيرى والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة، وكان أحد الأسباب وراء الإضراب هو غياب الدعم المالى للقطاع الذى تهالكت بنيته التحتية فى لبنان.

وأعلنت النقابة أسفها لعدم ذكر الدعم المالى وفق خطة الطوارىء الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء فى وثيقة الاحالة المرسلة الى المديرية الإدارية، وسط مخاوف من غياب هذا البند فى موازنة 2023.