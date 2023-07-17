العالم اليوم - مصر.. مصرع أب وأم وأبنائهما الثلاثة في حادث سير مروع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 02:22 صباحاً - شهدت محافظة البحيرة شمالي القاهرة حادث سير مروع نتج عنه مصرع أب وأم وأبنائهما الثلاثة فيما أصيب الابن الرابع بإصابات بالغة وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وتبين أن الأسرة من محافظة بني سويف وكانت في طريق العودة بعد قضاء المصيف في مدينة مرسى مطروح الساحلية.

ووفق سجلات مديرية أمن البحيرة فقد تلقى مركز شرطة وادي النطرون إخطارا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم عن الكيلو 65 بطريق الضبعة في نطاق دائرة المركز ووجود قتلى ومصابين.

وبانتقال رجال الشرطة وسيارات الإسعاف تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت من الخلف بشاحنة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق، وأن السيارة الملاكي كان يقودها محام يدعى ياسر جلال وعمره 49 سنة وتوفي في الحادث، كما توفيت معه زوجته هدى عبد المنعم، 47 سنة، وأبناؤهما محمد، 18 سنة، وفاطمة، 16 سنة، وندى 14 سنة، بينما أصيب في الحادث الابن الرابع جلال، 11 سنة.

تم نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى وادي النطرون التخصصي، ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.

أحمد الديب، خال الأب ضحية الحادث، قال لموقع "دوت الخليج" إن ابن شقيقته يعمل محاميا في إحدى الدول العربية وقبل أسبوعين حضر إلى مصر في إجازته السنوية، ومنذ أسبوع أخذ زوجته وأولاده الأربعة وسافروا لقضاء المصيف بالساحل الشمالي بمدينة مرسى مطروح.

وتابع أن العائلة المقيمة في منطقة الأباصيري بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة تلقت اتصالا مساء الأحد أبلغهم بوقوع حادث تصادم لياسر وأسرته خلال عودتهم على طريق الضبعة وأنه وزوجته و3 من أبنائه لقوا مصرعهم بينما تم نقل الابن الأصغر للمستشفى في حالة حرجة.

وأوضح الديب أن ياسر ابنة شقيقته كان سيعود لعمله بإحدى الدول العربية في 23 الشهر الجاري ولذلك فهو كان يرغب في إسعاد أفراد أسرته الذين يراهم مرة واحدة كل عام خلال إجازته الصيفية.

ونوه إلى أن فاطمة ابنة ياسر التي توفيت معه في الحادث كانت بجانب تفوقها الدراسي بطلة في لعبة اليد بنادي بني سويف الرياضي.

وختم بأن العائلة تعمل حاليا على إنهاء إجراءات دفن ياسر وزوجته وأبنائه الثلاثة بمسقط رأسهم في بني سويف، فيما سيبقى الابن الأصغر المصاب يتلقى العلاج بمستشفى وادي النطرون التخصصي بالبحيرة لأن حالته حرجه.