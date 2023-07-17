العالم اليوم - تاس: مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لا يزال مجهولا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 02:22 صباحاً - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدرين بالأمم المتحدة لم تكشف عن هويتهما القول إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى الآن لكنهما قالا إن "كل شيء ممكن".

ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله "نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن". وهددت روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب الذي ينتهي سريانه الاثنين قائلة إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لميتم الوفاء بها.

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