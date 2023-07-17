أستاذ علاقات دولية: السلاح النووى الورقة الأهم فى يد روسيا حاليًا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور عمرو الديب، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحويزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسألة إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا وتطور هذا الصراع ليشمل مناطق أخرى فى شرق أوروبا، أمر متوقع أيضا.
ولفت إلى أن القوة الروسية سواء الاقتصادية أو السياسية لا يمكن مقارنتها بالقوة الاقتصادية والسياسية الغربية، لذلك فإن ورقة السلاح النووى هى دائما فى يد روسيا ليس الآن فقط ولكن حتى فى تطور العلاقات الفترة المقبلة.
وذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث بصراحة أكثر من مرة عن هذا، عند استخدام الأسلحة النووية فهذا يعنى نهاية هذا العالم، ويبدو أن السياسيين الغربيين لا يهتمون بهذه الورقة كثيرا، ولا يفهمون أنه إذا أطلق بالفعل أول صاروخ نووى هذا سيعنى نهاية هذا العالم، نظرا لترسانة الدول الكبرى النووية الضخمة.
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