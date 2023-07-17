العالم اليوم - سماع دوي انفجارات على جسر القرم وتوقف لحركة المرور

انتم الان تتابعون خبر سماع دوي انفجارات على جسر القرم وتوقف لحركة المرور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 06:22 صباحاً - قال سيرجي أكسيونوف الذي عينته روسيا حاكما لشبه جزيرة القرم على تطبيق تيليغرام في وقت مبكر من صباح الاثنين إن حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ويربط القرم بمقاطعة كراسنودار الروسية وذلك بسبب حالة "طوارئ".

وقال أكسيونوف إن الحالة الطارئة تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي- أوكرانيا أنه تم سماع دوي انفجارات على جسر القرم، وأفادت تقارير إخبارية بسقوط إحدى امتدادات الجسر. وأعلنت قناة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق تيليغرام عن وقوع ضربتين على الجسر عند الساعة 03:04 صباحا (0004 بتوقيت غرينتش) والساعة 03:20 صباحا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سماع دوي انفجارات على جسر القرم وتوقف لحركة المرور .. في رعاية الله وحفظة