أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى قصف صاروخي روسى على خاركيف

وأضاف الرئيس الروسى أنه حتى الآن، لم تقوم روسيا بذلك، ولم نستخدمها "الذخائر العنقودية"، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، على الرغم من النقص فى الذخيرة فى وقت ما، لكن لدينا أيضًا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك.
وأشار بوتين إلى أن، إذا تم استخدامها ضدنا، فنحن لدينا الحق فى التصرف بشكل مماثل.
ومتحدثًا عن شحنات الولايات المتحدة للذخائر العنقودية إلى كييف، قال بوتين: "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".
وقال الرئيس الروسى فى مقابلة صحفية، إن "الولايات المتحدة نفسها وصفت فى السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، أعتقد أن هذا هو ما ينبغى أن يكون".
وأضاف "أود أن أقول إن روسيا لديها مخزون كافٍ من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية من مختلف الأنواع".
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