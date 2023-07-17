العالم اليوم - الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 08:18 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني، على الرغم من أن الرقم السنوي كان مشجعا بسبب التحفيزات الأساسية، وسط تعثر الزخم العام بسرعة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 0.8 بالمئة فقط في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق، مقابل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 0.5 بالمئة ومقارنة بنمو بـ 2.2 بالمئة كان قد سجل بالربع الأول من العام الحالي.

على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.3 بالمئة في الربع الثاني، متسارعًا من 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن المعدل كان أقل بكثير من توقعات النمو البالغة 7.3 بالمئة.

وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سنة 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع 21.3 بالمئة.

وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤا جديدا على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.

ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1 بالمئة إلا إن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو مع 12.7 بالمئة.

وقالت خبيرة الاقتصاد ايرين شين من مصرف "إتش أس بي سي"، "يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. كان الانتعاش في بعض القطاعات ولا سيما الخدمات قويا" مشيرة إلى تسجيل نفقات "أضعف" مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحسن الانتاج الصناعي بنسبة 4.4 بالمئة في يونيو في مقابل 3,5 بالمئة في الشهر السابق.

بيانات هامة:

الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 6.3 بالمئة على أساس سنوي (التوقعات 7.3 بالمئة، الربع الأول 4.5 بالمئة)

الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 0.8 بالمئة على أساس ربع سنوي (2.2 بالمئة في الربع الأول، التوقعات عند 0.5 بالمئة)

الناتج الصناعي لشهر يونيو 4.4 بالمئة على أساس سنوي (التوقعات 2.6 بالمئة، شهر مايو 2.7 بالمئة)

مبيعات التجزئة لشهر يونيو 3.1 بالمئة على أساس سنوي (التوقعات 3.2 بالمئة، شهر مايو 12.7 بالمئة)

الاستثمار في الأصول الثابتة من يناير إلى يونيو 3.8 بالمئة على أساس سنوي (التوقعات 3.5 بالمئة، 4 بالمئة من يناير إلى مايو )

الاستثمار العقاري من يناير إلى يونيو -7.9 بالمئة على أساس سنوي (من يناير- مايو -7.2 بالمئة)

مبيعات العقارات من يناير إلى يونيو حسب المساحة الطابقية -5.3 بالمئة على أساس سنوي (من يناير- مايو -0.9 بالمئة)

بيانات فاترة للاستثمار العقاري

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، الاثنين، إن استثمار الصين في التطوير العقاري واصل تسجيل حالة من الفتور خلال النصف الأول من عام 2023، منخفضاً بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتقلصت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي من حيث المساحة الأرضية لتبلغ 595.15 مليون متر مربع، فيما ارتفعت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة.

الناتج الصناعي

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الناتج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

تحرك الأسواق

خسر اليوان حوالي 0.37 بالمئة إلى 7.1680 للدولار بعد صدور البيانات. وصل اليوان مؤخرًا إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر، تحت ضغط من ثبات الدولار الأميركي وموجة من البيانات الصينية الضعيفة التي جاءت أضعف من المتوقع.

وسجل اليوان الصيني خسائر بأكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وتراجعت الأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب القياسي بأكثر من 1 بالمئة، ولحقت بها باقي المؤشرات بخسائر بنحو 1 بالمئة.

وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 بالمئة، لكن قد يصعب تحقيق ذلك، على ما قال رئيس الوزراء لي تشيانغ.