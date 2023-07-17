روسيا تطالب المواطنين بعدم استخدام جسر القرم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - دعا فينيامين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار الروسي، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".





وقال "كوندراتييف" فى بيان نشره عبر حسابه على تطبيق "تيليجرام"، "فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطنى وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر إذا كانت الرحلة ضرورية عبر جسر القرم"، مُطالبًا المواطنين بإيجاد طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة.

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرجى أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم؛ نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وقال "أكسينوف" عبر حسابه على تطبيق "تيليجرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم؛ بسبب حالة طارئة فى المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار، مُؤكدًا أن وكالات إنفاذ القانون والجهات المختصة تقوم بعملها".

وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي، فيتالى جيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام".