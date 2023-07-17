تدمير قوات مشاة أوكرانية حاولت الهجوم على زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - دمرت القوات الروسية، مجموعات من سلاح المشاة الأوكرانية، كانت تحاول الهجوم فى اتجاه زابوريجيا، حسبما قال مُتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.





قال المُتحدث، "فى اتجاه زابوريجيا، قامت القوات الأوكرانية بمحاولات لمهاجمة مواقعنا بمجموعات صغيرة من سلاح المشاة الأوكراني، وتم تدمير كل المجموعات". وأضاف المُتحدث أنه فى اتجاه جنوب دونيتسك، كانت مجموعة قوات "فوستك" الروسية، تهاجم بشكل منهجى القوات الأوكرانية، ودمرت شاحنة صغيرة تقل قوميين وطاقم قذائف هاون. بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة للجيش الأوكرانى فى أحد قطاعات اتجاه جنوب دونيتسك ومنعت هجومًا مخططًا له.

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