انفجارات جديدة بجسر القرم.. وتعليق حركة القطارات

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول روسى بالقرم، إن "الوقود والمواد الغذائية متوافرة فى شبه الجزيرة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى أضرار بأعمدة جسر القرم.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، تم تعليق حركة القطارات على جسر القرم.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.