زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "الأوروبى المتوسطى"، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 161 كيلومتر وعلى بعد 44 كيلو مترا شمال مدينة لاس لاجاس التى يبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف نسمة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.