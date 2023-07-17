زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "الأوروبى المتوسطى"، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 161 كيلومتر وعلى بعد 44 كيلو مترا شمال مدينة لاس لاجاس التى يبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف نسمة.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
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