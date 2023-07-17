الجيش الروسى: طائرات التحالف الدولي تخترق المجال الجوي لسوريا

جدة - نرمين السيد - وقال أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع للجيش الروسى - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين للتحالف الدولى وطائرة تجسس من طراز "إم سي-12 دبليو" انتهكت المجال الجوى السورى فى منطقة "التنف" التى تمر عبرها الطرق الجوية الدولية, 3 مرات, خلال اليوم الماضي.

وأضاف جورينوف أنه تم الإبلاغ عن 12 انتهاكا آخر لبروتوكولات عدم التنازع, مرتبطة برحلات قامت بها طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولى فى الأجواء السورية, خلال الـ24 ساعة الماضية, محذرا من أن مثل هذه التصرفات تهدد بوقوع حوادث جوية للطائرات المدنية.

وفى سياق آخر, قال جورينوف إن جنديا سوريا أصيب بجروح نتيجة قصف مدفعى على مواقع لقوات الحكومة السورية قرب مستوطنة "ملجة" فى محافظة إدلب, خلال اليوم الماضي.