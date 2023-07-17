إجراء جديد من كوريا الجنوبية لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار كيم تاى-هيو، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، التقى يوم أمس الأول بنظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى العاصمة الأوكرانية كييف، واتفقا على تزويد البلاد بحزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار تحت عنوان "مبادرة أوكرانيا للسلام والتضامن".

وأوضح المسؤول الكورى الجنوبى أن هذه المبادرة تتكون من تسعة مكونات، بما فى ذلك توريد معدات أمان إضافية.

وقال كيم تاى هيو"ستوسع كوريا الجنوبية دعم الإمداد العسكرى إلى أوكرانيا، وعلى المدى المتوسط إلى المدى الطويل، تدرس سول تعزيز التعاون فى المشاريع الدفاعية بين البلدين".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الكورية أن موقف كوريا الجنوبية المتعلق بتقديم مساعدات غير قاتلة إلى أوكرانيا لا يزال كما هو دون تغيير، بعد أن قام الرئيس الكورى يون سيوك-يول بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا لتأكيد التضامن.

يذكر أنه فى العام الماضى، أرسلت سول 3 دفعات من المساعدات العسكرية غير المميتة إلى أوكرانيا بما فى ذلك مجموعات الإسعافات الأولية والأدوية والأقنعة الغازية والخيام والسترات الواقية من الرصاص والمواد الغذائية للقوات الميدانية.