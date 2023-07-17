الاحتلال يقتحم مدينة أريحا ويصيب مواطنا ويعتقل آخرين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية فى أريحا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت فى المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص. وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.

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