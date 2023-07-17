أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن حادث جسر القرم

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، وقوع انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، تم تعليق حركة القطارات على جسر القرم.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.