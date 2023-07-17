الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمى "عقبة جبر" و"عين السلطان" بمدينة أريحا شرق الضفة، واندلعت اشتباكات مع سكان المخيمين قبل أن تعتقل قوات الاحتلال شابين من منزليهما بالمخيمين، موضحة أن شابا أصيب بالرصاص خلال المواجهات التى اندلعت فى مخيم "عقبة جبر".
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "قلنديا" الواقع شمال القدس المحتلة خارج الجدار، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم ضراغمة الشوعانى بعد مداهمة منزله، موضحة أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وسكان المخيم خلال عملية الاعتقال ومداهمة عدد من المنازل الأخرى.
وفى جنين، شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من قريتى "الجلمة" و"جلبون".
وفى رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "بيرزيت" بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
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