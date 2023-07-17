روسيا: مسيرتان أوكرانيتان استهدفتا جسر القرم

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، إن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجوم جسر القرم، مشيرة إلى أن الجسر تم استهدافه بواسطة مسيرتين أوكرانيتين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، وقوع انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث. وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، تم تعليق حركة القطارات على جسر القرم. يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.

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