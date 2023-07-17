بكين تعلن معارضتها لزيارة نائب رئيسة تايوان لواشنطن

جدة - نرمين السيد - وكانت قد تداولت بعض الأنباء بشأن تفاوض مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم فى تايوان لإعادة شراء ما يقرب من 12 منظومة دفاع "هوك" الصاروخية الأمريكية من تايبيه، مع نحو مائة قاذفة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتى، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار"، فيما حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكى من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.