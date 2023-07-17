صافرات الإنذار تدوى فى مناطق بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أخرى حول الأزمة الأوكرانية اليوم الإثنين، بناء على طلب البعثة البريطانية".

وستشهد الجلسة حضور حشد كبير لكبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.