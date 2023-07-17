العالم اليوم - 9 قتلى بانهيار عقار سكني في حدائق القبة بالقاهرة

انتم الان تتابعون خبر 9 قتلى بانهيار عقار سكني في حدائق القبة بالقاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 01:20 مساءً - لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في انهيار منزل من 4 طوابق بحدائق القبة في العاصمة المصرية.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بانهيار منزل بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وانتقل فريق من نيابة حدائق القبة، اليوم، لموقع انهيار العقار المكون من 4 طوابق.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من انهيار عقار في محافظة البحيرة شمالي مصر. وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن المبنى المنهار مكون من 8 طوابق، ويقع في مركز رشيد.

كما لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، السبت، في انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة باكوس شرقي مدينة الإسكندرية المصرية، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".



وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 146 بشارع مصطفى كامل، حيث انتقل مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار قديم ومكون من 3 طوابق، بينما انهارت أجزاء من سور سطحه على شرفتين بالطابقين الأول والثاني في الطريق العام.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأخلي العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية وحي شرق، وتم وضع الحواجز لحماية المارة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المدينة الساحلية عدة حوادث مشابهة، وسط دعوات لتشديد إجراءات السلامة في المباني وتطبيق قرارات الإزالة للبنايات المتهالكة.