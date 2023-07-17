العالم اليوم - ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط بالصين في يونيو

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط بالصين في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 01:20 مساءً - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل الاستهلاك اليومي لمصافي النفط في الصين ارتفع 1.6 بالمئة عن شهر سابق، وذلك مع استئناف المصافي العمليات بعد استكمال الصيانة التي تجرى في الربيع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب على السفر في فصل الصيف.

وكشفت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي معدل استهلاك المصافي، في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغ 60.95 مليون طن متري الشهر الماضي بما يعادل 14.83 مليون برميل يوميا.

وتمثل أرقام يونيو زيادة هامشية عن معدل 14.6 مليون برميل يوميا الذي سجل الشهر الماضي لكنها ارتفعت 10.2 بالمئة‭ ‬عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أجرت الصين عمليات على 363.6 مليون طن متري من النفط الخام، أو 14.44 برميل يوميا بزيادة 9.9 بالمئة على أساس سنوي‭ ‬وذلك وفقا للبيانات.

وشهد شهر يونيو الانتهاء من جميع أعمال صيانة المصافي المخطط لها تقريبًا لموسم الربيع. فقط أربع مصافي رئيسية مدعومة من الدولة قيد التنفيذ أو سيتم إغلاقها لإجراء إصلاحات في يوليو وأغسطس.

ومن المرجح أن يرتفع الطلب على البنزين قبل موسم السفر الصيفي، بينما يستمر الطلب على وقود الطائرات في التعافي.

وبحسب البنك الأميركي جي بي مورغان، فأن أحجام الرحلات الدولية داخل وخارج الصين في أواخر يونيو وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2023، عند 62 بالمئة من مستويات 2019.

ومن المتوقع أن تزداد عمليات تشغيل المصافي في يوليو، مدعومة باستئناف النشاط في شاندونغ، والزيادة المستمرة في الطلب على وقود الطائرات وزيادة صادرات الوقود.

وقدرت شركة JLC الاستشارية التي تتخذ من الصين مقراً لها أن إنتاجية النفط المخطط لها من مصافي التكرير الأربع الكبرى المملوكة للدولة في البلاد ستصل إلى 42.54 مليون طن متري في يوليو، بزيادة 5.2 بالمئة عن يونيو و 17.6 بالمئة أعلى من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء الاثنين أيضًا أن إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو بلغ 17.52 مليون طن متري، أو حوالي 4.26 مليون برميل يوميًا، مقابل 17.2 مليون طن في نفس الشهر من عام 2022.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بلغ إنتاج الصين من النفط 105.05 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.