العالم اليوم - الكرملين يؤكد.. اتفاق تصدير الحبوب "انتهى عمليا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 01:20 مساءً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية الاثنين نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وكان الكرملين قد أكد الاثنين إن أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل، "انتهى عمليا"، مشددا على أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فورا" عندما تلبى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم" الاثنين، مضيفا "ما أن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب".

يهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.

وتم مده عدة مرات، لكن أجله يحل اليوم. وكانت روسيا تقول منذ شهور إن شروط التمديد لم تتحقق.

من جانبها، دعت الحكومة الألمانية، الاثنين، روسيا لتمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمهاجمة جسر القرم الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين.