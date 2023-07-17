مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وآخرون يحرقون سيارات بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا فى الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسى الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.

وعلى صعيد متصل، أحرق مستوطنون، أربع سيارات وخطوا شعارات عنصرية فى قرية "أبو غوش"، غرب مدينة "القدس" المحتلة، وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التى يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابى من هذا النوع فى قرية "أبو غوش".

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا القرية، وأحرقوا السيارات، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام من العرب.