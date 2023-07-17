كيف تناولت صحف العالم قمة الاتحاد الإفريقى؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على تعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم ودفع معدلات التنمية، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية.
كذلك، قالت صحيفة "الرأى" الكويتية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا مُحددة خلال رئاستها لوكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية "النيباد"، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة.
كذلك، قال موقع "All Africa news" المعنى بالشؤون الإفريقية، إن القمة تهدف لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فيما قالت مجلة "عرب نيوز" السعودية، إن الرئيس السيسى سلط الضوء على دفع معدلات التكامل الاقتصادى بإفريقيا.
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