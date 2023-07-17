أبو الغيط يستقبل زوجة الأسير المناضل مروان البرغوثى

جدة - نرمين السيد - وقال جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط حمّل السيدة فدوى تحيةً ودعما لمروان الصامد فى الأسر منذ 22 عاما، مؤكدا أن نضاله الطويل وما تعرض له من ظُلم على يد الاحتلال هو وسام شرف على صدر الفلسطينيين جميعاً، ورصيدٌ مُضاف للقضية الفلسطينية على مستوى العالم.

وقال رشدى إن أبو الغيط حرص على الاطمئنان على حالة البرغوثى فى محبسه، كما استمع باهتمام لما تقوم به زوجته الفاضلة من جهد فى إطار الحملة العالمية للتعريف بقضيته، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قضية الأسرى الفلسطينيين، وما يُعانيه الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده إن النضال الفلسطينى والصمود الذى يُعبر عنه البرغوثى هو ما يُبقى على القضية حية فى أذهان العالم، وما يضرب المثل للأجيال الجديدة فى فلسطين.