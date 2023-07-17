جدة - نرمين السيد - وكانت السفارة الروسية فى بيلاروسيا، قد سلمت رسالة إلى أوكرانيا تؤكد انتهاء اتفاق الحبوب.
وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "صفقة الحبوب انتهت بحكم الأمر الواقع"، مشيرة إلى أن موسكو ستعود لاتفاق تصدير الحبوب بمجرد تلبية مطالبها.
وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك.
واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الماضى، فيما أصرت أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان: سأجرى محادثات مكثفة مع بوتين بشأن تمديد اتفاق الحبوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.