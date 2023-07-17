موسكو تتهم كييف باستهداف جسر القرم

موسكو تتهم كييف باستهداف جسر القرمأعلنت روسيا تعرض جسر القرم فجر اليوم الاثنين لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الهجوم وقع في الساعة 3.05 فجرا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر، مضيفة أنه تم رفع قضية جنائية على خلفية الحادث.وفق قناة روسيا اليوم

من جانبها، ذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه نتيجة عمل إرهابي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية في ليلة 16-17 يوليو، تضرر أحد أقسام جسر القرم، وقتل مدنيان هما رجل وامرأة كانا على متن سيارة تمر عبر الجسر، وأصيبت ابنتهما القاصر.

وأضاف البيان أن المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.