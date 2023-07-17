العالم اليوم - أوكرانيا تنتقد موقف بلغاريا "الحليفة".. غضب من تململ الغرب

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تنتقد موقف بلغاريا "الحليفة".. غضب من تململ الغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 03:22 مساءً - مرة أخرى، يوجه الرئيس البلغاري، رومين راديف، انتقاده إلى أوكرانيا، قائلا إنها هي المسؤولة عن الحرب المستمرة مع روسيا.

وأضاف رئيس بلغاريا أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

أوكرانيا، في المقابل، رفضت هذه الانتقادات معتبرة أن إلقاء اللوم عليها في الحرب هو أحد أكثر الأطروحات الداعمة للدعاية الروسية.

وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها لاستعادة السلام.

فهل باتت كييف على موعد مع خسارة المزيد من الحلفاء؟

ويقول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عبد المسيح الشامي، لـ"دوت الخليج":

إن هذا ليس أول تصريح نسمعه من قادة أوروبا، لكنه تصريح جريء وواضح من حيث الموقف بأن أوكرانيا هي المسؤولة عن الحرب.

هذا ينسجم مع مواقف أخرى أطلقها بعض القادة الأوروبيين، مثل المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، التي كانت على علم بالحرب منذ 2014، بالإضافة إلى الموقف المعروف لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، ضد كييف.

موقف الرئيس البلغاري يعكس عدم رضا وعدم اقتناع أوروبيين آخرين بشأن الحرب والدعم العسكري، خصوصا أن الهجوم المضاد لم يحقق أي شيء، رغم أن نخبة الأسلحة الغربية قدمت إلى أوكرانيا لشن الهجوم.

إن جدوى العملية العسكرية في أوكرانيا بات أمرا مطروحا للنقاش، ويمكن قراءة ما جرى في قمة "الناتو" الأخيرة بأن هناك موقفا عاما بعدم جدوى الصراع العسكري والأمر لا يقتصر على بلغاريا.

إن هذا الأمر يظهر أن أعضاء الحلف غير قادرين أو غير راغبين في مواصلة المواجهة مع روسيا إلى ما لا نهاية.

أما الدبلوماسي الأوكراني السابق، فولودومير شوماكوف، فقال لـ"دوت الخليج":