جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مساء اليوم الإثنين، بعد تلقيه تقارير من نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ومدير جهاز الأمن الفيدرالى ألكسندر بورتنيكوف ورئيس جمهورية القرم سيرجى أكسينوف عن الهجوم على الجسر.





وقال بيسكوف للصحفيين - فى تصريحات له اليوم الإثنين- "إن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير فى اتجاه القرم فى ظل الهجوم الإرهابى على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق". وأضاف: "لقد كلف رئيس الدولة نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين التوجه بالطائرة إلى المنطقة والتعرف على الوضع وتقديم تقرير خلال اجتماع بالفيديو برئاسة الرئيس بوتين فى السابعة من مساء اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا بشأن هجوم جسر القرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.