جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، فى حوار خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه فى ظل الغياب الموازى للمواجهات وهو "مسار المفوضات" واضح أن الفترة المقبلة ستكون فترة تصاعدية بين كييف وموسكو وستكون شرسة.





وكشف "أبو الرب" أنه لا يمكن معرفة مكان تموضع الأزمة بين الجانبين، مشيرًا إلى تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانى حول أن التموضع بين القوات الأوكرانية والروسية فى اليوم الواحد يتغير عدة مرات، قائلاً: "هذا يعنى أن المناطق تشهد عدة تغيرات ولا يمكن معرفة الأزمة التالية ستكون أين". ولفت رئيس المركز الأوكرانى للحوار، أن الجبهة فى الشرق وتحديداً فى منطقة باخموت سيكون فى التقدم أكثر للقوات الأوكرانية، موضحاً أنها ذكرت اليوم بتصريح رسمى مجموع ما حصلت عليه فى تقدم فى بداية شن العملية وصل إلى 7 كيلو مترات فى محيط باخموت، ولكن فى المقابل تعترف القوات الأوكرانية أنه فى المنطقة الشرقية وتحديداً فى منطقة خاركوف وصلت الأمور إلى أن تحولت القوات الأوكرانية من الهجوم إلى الدفاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى: الحرب فى أوكرانيا ستكون أكثر شراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.