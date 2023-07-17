«القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل اجتماع أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبى

جدة - نرمين السيد - كشف سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية، من بروكسل، تفاصيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية والكاريبى، متوقعاً وصول أكثر من 30 زعيما لإجراء محادثات بشان التجارة والحرب الروسية فى أوكرانيا والتغيرات المناخية.





وقال مراسل القناة، الإجتماع الذى يعتبر الأول من نوعة منذ ثمان سنوات فى الوقت الذى يتحول فيه الاتحاد الأوروبى بعيدا عن روسيا والصين كشركاء تجاريين حاليين ويسعى إلى تنويع مورديه.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى، يهدف إلى توقيع العديد من الاتفاقيات فى بروكسل تشمل الطاقة والمواد الخام مع الأرجنيتن وأورجواى وتشيلى، موضحاً أن بروكسل تضع نصب أعينها المواد الخام المهمة الموجودة بشكل طبيعى فى أمريكا اللاتينية والتى يزداد الطلب عليها فى دول الاتحاد الأوروبى من أجل تحول التكتل عن الوقود الأحفورى نحو صناعة أكثر صداقة للمناخ.

وأوضح، أنه من المرجح أن تلعب آمال الاتحاد الأوروبى فى إتمام اتفاقية التجارة الحرة مع البرازيل والأرجنتين وباراجواى وأوروجواى- ما يسمى بكتلة ميركوسور - والتى كانت قيد التفاوض منذ عام 1999، دورا على هامش القمة.