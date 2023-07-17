القاهرة الإخبارية: طائرات تابعة للناتو نفذت هجوم جسر القرم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء، اليوم الإثنين، أن متحدثة الخارجية الروسية اتهمت نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابى"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات الروسية تؤكد أن استمرار العلمية العسكرية تحمى روسيا.

وأشار إلى أنه جرى استئناف حركة العبارات، لكن حركة القطارات والسيارات المتوجهة عبر جسر القرم ما زالت متوقفة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم، اليوم الإثنين، على الجسر الذى يربط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو، بدءًا من العام 2014.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، إن "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف".

كما اتهم رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتسنوف، السلطات الأوكرانية بتنفيذ عملية إرهابية، لاستهداف جسر القرم، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل بجروح.