جدة - نرمين السيد - أعربت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، عن أمل بكين فى استمرار تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود بشكل شامل، مؤكدة استعداد الصين لتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف المعنية لضمان الأمن الغذائى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".





وقالت ماو نينج: "نأمل فى استمرار تنفيذ حزمة الاتفاق الخاصة بنقل الحبوب عبر البحر الأسود بطريقة متوازنة وشاملة وفعالة"، لافتة إلى استعداد الصين لتعزيز التعاون مع جميع الأطراف فى قطاع الأمن الغذائى والمساهمة فى إقامة توافق دولى فى هذا الشأن. وفى وقت سابق، أفاد بيان لمكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بأنه لم يتم إرسال أى سفن لتصدير الأسمدة الروسية بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب والأسمدة، منذ توقيعها العام الماضى. وجاء فى البيان: "اتفاقية 22 يوليو تسمح بتصدير الأسمدة (الروسية)، بما فى ذلك الأمونيا، لكن لم يتم شحن أى منها بموجب المبادرة". وأضاف: "منذ 29 أبريل، لم يسمح لأى سفينة بالانتقال إلى ميناء "يوجنى" (الجنوبى)، أحد الموانئ الثلاثة المدرجة فى المبادرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خارجية الصين نأمل فى استمرار تنفيذ اتفاقية الحبوب بشكل شامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.