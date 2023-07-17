بريطانيا: نشعر بخيبة أمل لإعلان روسيا تعليق اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - وكانت السفارة الروسية فى بيلاروسيا، قد سلمت رسالة إلى أوكرانيا تؤكد انتهاء اتفاق الحبوب.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "صفقة الحبوب انتهت بحكم الأمر الواقع"، مشيرة إلى أن موسكو ستعود لاتفاق تصدير الحبوب بمجرد تلبية مطالبها.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التى تم التوقيع عليها فى 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الماضى، فيما أصرت أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.