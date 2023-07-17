الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندى أوكرانى على محاور القتال خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقتل نحو 700 جندى أوكرانى على مختلف المحاور القتالية فى الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجومًا على جسر القرم، مشيرة إلى أن الجسر تم استهدافه بواسطة مسيرتين أوكرانيتين، حيث وقعت انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث. ورجحت مصادر عسكرية روسية، أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو، حيث اتهمت متحدثة الخارجية الروسية نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابى"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.

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