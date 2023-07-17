عضو «البتريوت» الأوكرانى: الأراضى التى تحتلها روسيا هدف للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال رامى أبو شمسية، عضو حزب "البتريوت" الأوكرانى، إن القيادة الأوكرانية لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على جسر القرم، وبالتالى فإنه من السابق لآوانه أن يقال أن أوكرانيا مسؤولة عن الهجوم.





وأضاف أبو شمسية، فى مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية مروة فهمى فى برنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن جسر القرم بنى على أراضى "احتلتها روسيا عام 2014" بحسب تعبيره، وبالتالى فهو "غير قانونى". وأوضح أن الجيش الأوكرانى أعلن أن "جميع الأراضى التى تحتلها روسيا" هى هدف للجيش الأوكرانى، وهو حق مشروع فى الحرب أن يدافع الأوكران عن أراضيهم ويحررون أراضيهم. وأشار عضو حزب "البتريوت" الأوكرانى، إلى أن الجيش الروسى، ثانى أقوى جيش فى العالم، الذى ادعى قبل عام ونصف أنه سيحتل أوكرانيا فى ساعات، بدأ يدافع عن حدوده وأراضيه، وتحول من الهجوم للدفاع، وهذا يعنى توازن القوى بين روسيا وأوكرانيا.

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