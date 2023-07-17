أوكرانيا: أكثر 400 منطقة فى البلاد لا تزال بدون كهرباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنه لا تزال أكثر من 400 منطقة فى أوكرانيا بدون كهرباء بسبب الأعمال العدائية وسوء الأحوال الجوية، فيما يواصل مهندسو الطاقة أعمال الترميم حيثما أمكن ذلك.





وقالت الشركة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "بسبب الأعمال العدائية، لا تزال 397 منطقة فى مناطق خط المواجهة والحدود بلا كهرباء، ونتيجة للقصف حدثت أضرار فى الشبكات فى مناطق دونيتسك وخاركيف وزابوريجيا، ويجرى تنفيذ أعمال الترميم بإذن من الجيش". وأضاف البيان أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية انقطع التيار الكهربائى فى 4 مناطق فى تشيرنيفتسى". وأوضحت الشركة "تستمر أعمال الترميم النشطة حيثما أمكن ذلك ، وتستمر الإصلاحات المجدولة فى وحدات الطاقة النووية، ومن ثم فإن نظام الطاقة لديه عدد محدود من الوحدات التى يمكن أن تولد الكهرباء، خاصة لتغطية الحد الأقصى للاستهلاك المسائى".

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